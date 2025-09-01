Полиция намерена еще раз допросить Нетаниягу по делу "Катаргейт"

Полиция намерена еще раз допросить премьер-министра Биньямина Нетаниягу по делу "Катаргейт". По информации 12-го телеканала, у следователей появились дополнительные сведения о связях канцелярии и советников Нетаниягу с правительством Катара.

В сообщении телеканала отмечалось, что во время предыдущего допроса Биньямин Нетаниягу заявлял, что ему было неизвестно о контактах его ближайших советников Фельдштейна и Уриха с катарцами. Теперь у следователей появились дополнительные сведения, и они хотели бы задать уточняющие вопросы.

Как и в прошлый раз полиция намерена допросить Нетаниягу в качестве свидетеля.

По данным телеканала, в данный момент следователи ожидают одобрения от юридического советника правительства.