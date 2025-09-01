Внимание, розыск: пропала 76-летняя Любовь Михлина из Ашкелона
время публикации: 01 сентября 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 13:09
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летней Любови Михлиной из Ашкелона. В последний раз ее видели в районе центральной автобусной станции в Тель-Авиве.
Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавая, темные с сединой волосы. Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771440.
Отметим, что в мае эту женщину уже объявляли в розыск, тогда ее нашли.
Ссылки по теме