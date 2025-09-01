Внимание, розыск: пропала 76-летняя Любовь Михлина из Ашкелона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летней Любови Михлиной из Ашкелона. В последний раз ее видели в районе центральной автобусной станции в Тель-Авиве.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавая, темные с сединой волосы. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771440.

Отметим, что в мае эту женщину уже объявляли в розыск, тогда ее нашли.