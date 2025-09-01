x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
01 сентября 2025
01 сентября 2025
Израиль

Десятки новобранцев-харедим призваны в пограничную полицию

Полиция
Харедим
время публикации: 01 сентября 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 13:12
Десятки новобранцев-харедим призваны в пограничную полицию
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщает, что на службу в пограничную полицию призваны 25 новобранцев-харедим, которые в ближайшие дни начнут обучение на базе в Цохаре (западный Негев, недалеко от границы Газы).

Церемония состоялась на призывном пункте в Тель а-Шомере.

Длительность полного курса подготовки – четыре месяца. Он включает в себя обучение методам борьбы с терроризмом, боевые действия в населенных пунктах и ​​на открытой местности, стрельбу, полномочия полицейских, образовательные программы и боевую подготовку.

В полиции отмечают, что это третья группа ультраортодоксов, набираемых для службы в пограничной полиции. Два сформированных из харедим подразделения уже несут службу в Иерусалимском округе.

