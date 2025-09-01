В Иерусалиме задержан предполагаемый палестинский террорист с кипой в кармане
время публикации: 01 сентября 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 19:40
В Иерусалиме полиция задержала палестинского нелегала, планировавшего осуществить теракт. В кармане подозреваемого была обнаружена черная кипа, которую он, по всей видимости, намеревался использовать как прикрытие.
По данным расследования, задержанный проживает в районе Шхема. Он проник в Израиль, преодолев заграждение в районе деревни Ар-Рам.
В ходе допроса подозреваемый заявил, что намеревался отобрать автомат у военнослужащего и с его помощью совершить теракт.
