В Иерусалиме задержан предполагаемый палестинский террорист с кипой в кармане

В Иерусалиме полиция задержала палестинского нелегала, планировавшего осуществить теракт. В кармане подозреваемого была обнаружена черная кипа, которую он, по всей видимости, намеревался использовать как прикрытие.

По данным расследования, задержанный проживает в районе Шхема. Он проник в Израиль, преодолев заграждение в районе деревни Ар-Рам.

В ходе допроса подозреваемый заявил, что намеревался отобрать автомат у военнослужащего и с его помощью совершить теракт.