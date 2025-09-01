Нетаниягу провел встречу с главами местных советов "израильской Тосканы"

В Ноф а-Галиле Биньямин Нетаниягу провел встречу с главами местных советов севера страны.

Во встрече приняли участие мэр Ноф а-Галиль Ронен Плот, мэр Афулы Ави Элькабец, мэр Мигдаль-ха-Эмека Яки бен Хаим, мэр Тверии Йоси Набаа, мэр Кармиэля Моше Кунински, уполномоченный мэр Назарета Яаков Эфрати и глава совета округа Эмек-Изреэль Шломит Шихор-Райхман, а также временно исполняющая обязанности генерального директора министерства главы правительства Дрорит Штайнмец и председатель коалиции, депутат Кнессета Офир Кац.

Канцелярия премьер-министра цитирует слова Биньямина Нетаниягу, сказанные по итогам встречи: "Я здесь, в Ноф а-Галиль, в первый день учебного года. Посмотрите, какой замечательный вид. Я зашел в первый класс, и меня так тронуло увидеть детей, учительниц, помощниц, директоршу. Они делают святое дело. Это прекрасно – видеть детей. Они приходят сюда и начинают жизнь. Но мы знаем, что у нас есть еще большие задачи. Самая большая задача, в каком-то смысле, уже выполнена, потому что сегодня, здесь, в Галилее, откуда в начале войны многие уехали, сейчас происходит большое возвращение уехавших. 95% детей Галилеи вернулись учиться в школы, включая населенные пункты у самой границы. Это огромное достижение, просто огромное. Оно стало возможным также благодаря стойкости жителей Галилеи и глав местных советов. Они выстояли, принимали, помогали – и теперь всё восстанавливается. Мы здесь говорили о многих вещах, которые нужно сделать для Галилеи: добавить скоростные транспортные пути, увеличить строительство, снизить бюрократию, развить инфраструктуру, создать рабочие места. Я хочу, чтобы молодые семьи приезжали сюда. Это место называют Тосканой – но это древнее Тосканы, это земля ТАНАХа, это земля нашего наследия. Мы будем развивать Галилею".