Замир против Струк: "Хотите слепого подчинения – найдите кого-нибудь другого"

На заседании военно-политического кабинета вспыхнул конфликт между министром по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк и начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром.

Конфликт разгорелся после того, как Замир по своей инициативе поднял на повестку дня вопрос сделки с ХАМАСом. "На столе лежит предложение, и я считаю, что его нужно принять", – сказал генерал-лейтенант Замир. По его словам, операция "Колесницы Гидеона" создала условия, необходимые для сделки.

Министр Струк резко высказалась против предложения Замира. Помимо прочего она процитировала фразу из пятой книги Торы "Дварим": "Есть ли здесь такой, кто боится или малодушен? Пусть идет домой, чтобы не заразить малодушием своих братьев".

Использование этой цитаты, в которой есть очевидное обвинение начальника генштаба ЦАХАЛа в трусости, возмутило Эяля Замира. "Я принимал силовые решения, подобные которым никто до меня не принимал. Если вы ищете слепое подчинение – найдите кого-нибудь другого", – повысив голос заявил он.

Перепалку прервал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который сказал Замиру: "Мы не ищем слепого подчинения, мы хотим сохранения рамок иерархии".