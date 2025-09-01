Штраф за езду на электровелосипеде без номерного знака вырос до 500 шекелей

С понедельника, 1 сентября, размер штрафа за езду на электровелосипеде или электросамокате без номерного знака вырос в пять раз со 100 до 500 шекелей.

Штраф был введен 1 сентября 2024 года. 1 сентября 2026 года он должен вырасти до 750 шекелей.

Закон обязывает владельцев электровелосипедов и электросамокатов (людей старше 16-летнего возраста, сдавших теорию вождения или экзамен на пригодность к езде на электротранспорте) должны будут зарегистрироваться в базе данных управления лицензирования и установить номерной знак.

Регистрационный номер выпускается персонально: его можно будет перенести со старого транспорта на новый, но переоформить на другого человека его нельзя.

Помимо штрафа за отсутствие номерного знака, для электросамокатов и электровелосипедов существуют и другие виды штрафов: за блокирование парковочного места придется заплатить 250 шекелей, а блокирование автомобиля со знаком "инвалид", припаркованного на месте для инвалидов, положен штраф в размере 750 шекелей.

За оставленный транспорт на участке, обозначенном знаком "парковка запрещена", рядом с местом парковки инвалида и способом, препятствующим инвалиду попасть в свою машину или выйти из нее, владельцу электротранспорта придется заплатить 1000 шекелей. Столько же придется заплатить за езду на электровелосипеде или электросамокате без шлема. Также 1000 шекелей составляет штраф для лица моложе 16 лет, управляющего электросамокатом или электровелосипедом.

Обязательное снабжение электротранспорта номерными знаками существенно повысит шансы получить штраф при нарушении: ведь владельца электросамоката или электровелосипеда будет можно найти по базе, если нарушение сфотографировано или снято на видео.