Разногласия в кабинете: Нетаниягу отказался вынести на голосование предложение по частичной сделке

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил просьбу нескольких министров вынести на голосование вопрос по сделке с ХАМАСом. Об этом сообщает "Кан". Согласно опубликованной информации, Нетаниягу мотивировал отказ тем, что, по его мнению, частичные сделки уже нерелевантны.

Журналист Амир Этингер сообщил в газете "Едиот Ахронот", что министр иностранных дел Гидеон Саар ("Ямин Мамлахти") и министр по делам разведки Гила Гамлиэль ("Ликуд") выступили на заседании кабинета в поддержку частичной сделки. По мнению Саара, необходимо принимать во внимание тот факт, что операция "Колечницы Гидеона – 2" намечена на время проведения сессии Генеральной ассамблеи ООН. Там ожидается серия деклараций о признании независимости палестинского государства. С точки Саара неверно будет проводить важную операцию в Газе одновременно с сессией в Нью-Йорке.

Большинство министров пришли к выводу, что Нетаниягу окончательно отказался от идеи о частичной сделке с ХАМАСом. Как пишет Ширит Авитан-Коэн в газете "Исраэль а-Йом", Нетаниягу сделал комплимент начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Эялю Замиру. По словам премьер-министра, он убежден, что начальник генштаба с отличием выполнит поставленную перед ним задачу, даже если не согласен с ней.

В ходе заседания кабинета Нетаниягу прокомментировал и публикации о давлении со стороны США – в Вашингтоне требуют как можно быстрее завершить войну. Как сообщает Надав Элимелех, политический обозреватель I24 News, премьер-министр заявил, что нет ограничения во времени, навязанного администрацией Трампа.

Заседание кабинета продолжалось более шести часов, оно было посвящено обсуждению планов операции в Газе. ЦАХАЛ представил план, разработанный генштабом. Голосования не было.