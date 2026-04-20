В Беэр-Шеве зарезана женщина, тяжело ранен ребенок

время публикации: 20 апреля 2026 г., 04:35 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 06:11
В ночь на 20 апреля в Беэр-Шеве на улице Мекор Хаим было совершено нападение с применением холодного оружия, в результате которого была убита женщина примерно 40 лет, а мальчик 8-9 лет получил тяжелые ранения (в сообщениях МАДА и полиции указан разный возраст ребенка).

Раненый мальчик доставлен в больницу "Сорока". Врачи борются за его жизнь.

Полиция начала расследование. Задержан 39-летний муж убитой.

Имена погибшей и подозреваемого пока не публикуются.

