В Беэр-Шеве зарезана женщина, тяжело ранен ребенок
время публикации: 20 апреля 2026 г., 04:35 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 06:11
В ночь на 20 апреля в Беэр-Шеве на улице Мекор Хаим было совершено нападение с применением холодного оружия, в результате которого была убита женщина примерно 40 лет, а мальчик 8-9 лет получил тяжелые ранения (в сообщениях МАДА и полиции указан разный возраст ребенка).
Раненый мальчик доставлен в больницу "Сорока". Врачи борются за его жизнь.
Полиция начала расследование. Задержан 39-летний муж убитой.
Имена погибшей и подозреваемого пока не публикуются.