В Бейт-Шемеше задержаны двое мужчин, срывавших израильские флаги
время публикации: 20 апреля 2026 г., 23:09 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 23:09
В Бейт-Шемеше полицейские задержали двух мужчин, которые были застигнуты за срыванием и осквернением израильских флагов, установленных по случаю Дня памяти.
Задержанные доставлены в отделение полиции.
В полиции назвали действия мужчин "отвратительными", подчеркнув, что все это происходило в то время, когда граждане страны участвовали в траурных церемониях в память о павших солдатах и жертвах террора.