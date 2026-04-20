В Бейт-Шемеше задержаны двое мужчин, срывавших израильские флаги

В Бейт-Шемеше полицейские задержали двух мужчин, которые были застигнуты за срыванием и осквернением израильских флагов, установленных по случаю Дня памяти.

Задержанные доставлены в отделение полиции.

В полиции назвали действия мужчин "отвратительными", подчеркнув, что все это происходило в то время, когда граждане страны участвовали в траурных церемониях в память о павших солдатах и жертвах террора.