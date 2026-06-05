Арестован подозреваемый в "русском мошенничестве": пожилая женщина отдала деньги и золото

Всего через несколько дней после поданного в полицию заявления был арестован подозреваемый в совершении так называемого "русского мошенничества", жертвой которого стала жительница Маалота в возрасте около 80 лет. Заявление было подано в понедельник, 1 июня.

Согласно подозрениям следствия, злоумышленник ввел женщину в заблуждение и под различными предлогами получил от нее десятки тысяч шекелей, а также золотые украшения.

После получения заявления полиция начала ускоренное расследование. Следователи провели ряд оперативных и следственных мероприятий, собрали доказательства и использовали технологические средства, что позволило установить личность и местонахождение подозреваемого.

Накануне днем в Нетании был задержан 31-летний житель Ноф а-Галиля, подозреваемый в причастности к преступлению. В ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты предметы, которые, по версии полиции, использовались при совершении мошенничества.

Подозреваемый был допрошен в полиции, а сегодня доставлен в мировой суд Хайфы. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил его арест до 8 июня 2026 года.

Полиция Израиля вновь призывает граждан, особенно пожилых людей и членов их семей, проявлять бдительность, не передавать деньги и ценные вещи незнакомцам и незамедлительно сообщать в полицию о любых подозрениях на мошенничество или попытки обмана.