"Врач-самозванец" признан виновным в развратных действиях в отношении пациентов больницы

Мировой суд Иерусалима признал 23-летнего Матана Шауля из Иерусалима виновным на основании его признания в том, что он выдавал себя за сотрудника медицинского персонала в больнице "Адаса Эйн-Керем", ночью заходил в отделения больницы и обращался к пациентам, чтобы под видом оказания медицинской помощи совершать действия сексуализированного характера.

По данным обвинительного заключения, Шауль взял с сестринского поста маску и перчатки, и представился сотрудником персонала, чтобы получить доступ к людям, находившимся в отделениях больницы.

Под видом медбрата он обратился к 15-летнему подростку, проходившему лечение, и под предлогом медицинского осмотра совершил развратные действия в отношении подростка. Он совершил развратные действия в отношении еще одного человека и попытался совершить развратные действия в отношении другого, причем все это – выдавая себя за медика и под предлогом лечения.

Суд признал Матана Шауля виновным в совершении развратных действий с согласия, полученного обманным путем, а также в попытке совершения развратных действий с согласия, полученного обманным путем.

В прокуратуре подчеркивают, что речь идет о целенаправленном и изощренном использовании ложного медицинского статуса, предназначенном для получения доступа к людям в лечебном пространстве и использования связанного с этим доверия. Также подчеркивается, что при таких обстоятельствах причиненный вред приобретает особую тяжесть, в том числе из-за использования статуса и уязвимого положения пациентов в больнице.