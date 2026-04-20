20 апреля 2026
20 апреля 2026
|
20 апреля 2026
|
последняя новость: 12:57
20 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

"Врач-самозванец" признан виновным в развратных действиях в отношении пациентов больницы

Судебные решения
Больницы
Суд
Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 20 апреля 2026 г., 11:56 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 12:00
"Врач-самозванец" признан виновным в развратных действиях в отношении пациентов больницы
Пресс-служба полиции Израиля

Мировой суд Иерусалима признал 23-летнего Матана Шауля из Иерусалима виновным на основании его признания в том, что он выдавал себя за сотрудника медицинского персонала в больнице "Адаса Эйн-Керем", ночью заходил в отделения больницы и обращался к пациентам, чтобы под видом оказания медицинской помощи совершать действия сексуализированного характера.

По данным обвинительного заключения, Шауль взял с сестринского поста маску и перчатки, и представился сотрудником персонала, чтобы получить доступ к людям, находившимся в отделениях больницы.

Под видом медбрата он обратился к 15-летнему подростку, проходившему лечение, и под предлогом медицинского осмотра совершил развратные действия в отношении подростка. Он совершил развратные действия в отношении еще одного человека и попытался совершить развратные действия в отношении другого, причем все это – выдавая себя за медика и под предлогом лечения.

Суд признал Матана Шауля виновным в совершении развратных действий с согласия, полученного обманным путем, а также в попытке совершения развратных действий с согласия, полученного обманным путем.

В прокуратуре подчеркивают, что речь идет о целенаправленном и изощренном использовании ложного медицинского статуса, предназначенном для получения доступа к людям в лечебном пространстве и использования связанного с этим доверия. Также подчеркивается, что при таких обстоятельствах причиненный вред приобретает особую тяжесть, в том числе из-за использования статуса и уязвимого положения пациентов в больнице.

