Баарав-Миара потребовала от генинспектора полиции сообщать о нарушении Бен-Гвиром решений БАГАЦа

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо генеральному инспектору полиции Дани Леви.

В этом письме Баарав-Миара попросила генинспектора полиуии сообщать ей о каждом нарушении министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром распоряжений БАГАЦа по его делу.

В ответ Итамар Бен-Гвир направил в БАГАЦ свое письмо, в котором заявил, что Гали Баарав-Миара нарушает решения БАГАЦа.

На прошлой неделе БАГАЦ постановил, что министр национальной безопасности не имеет права назначать высокопоставленных офицеров, а также высказываться по поводу расследований, которые проводит полиция.

В письме, направленном генеральному инспектору полиции, представители юридического советника правительства перечисляют примеры, о которых им надлежит немедленно сообщать. "Например, о прямом или побочном вмешательстве министра в расследования инцидентов, связанных с акциями протеста против правительства", - говорится в письме.

В свою очередь, Итамар Бен-Гвир утверждает, что требования представителей юридического советника правительства извращают решение суда, и являются его нарушением.