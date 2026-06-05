Экспорт иранской нефти упал до шестилетнего минимума

Согласно данным отраслевых аналитических компаний, в мае 2026 года экспорт иранской нефти упал до минимального значения за последние шесть лет.

По оценке аналитической компании Vortexa, в мае Иран экспортировал 209 тыс. баррелей нефти и конденсата в сутки, на 84,4% меньше, чем в апреле и на 89% меньше, чем в марте.

Аналитическая компания Kpler оценивает майский экспорт из Ирана несколько выше - в 260 тыс. б/с, - однако и по этой оценке речь идет о шестилетнем минимуме.

При этом, вопреки ожиданиям, сократились и запасы иранской нефти в плавучих хранилищах. Майское уменьшение запасов добытой нефти аналитики связывают с начавшимся снижением темпов добычи.

Одновременно отмечается снижение объема закупок иранской нефти Китаем до минимума с января 2025 года.