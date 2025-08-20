Первый батальон резервистов непризывного возраста приступил к выполнению боевой задачи

1873 батальон, полностью сформированный из резервистов непризывного возраста, вернувшихся на боевую службу, приступил к оперативной службе в округе Биньямин.

Это первый батальон новой 96-й резервной дивизии, которая будет базироваться на резервистах старше 42 лет.

Он сменит резервистские подразделения, действующие на текущий момент в Иудее и Самарии, обеспечивая безопасность района Маккабим, чтобы снизить нагрузку на более молодых резервистов.

На текущий момент в бригаду призвались тысячи резервистов, и цель ЦАХАЛа - завершить в ближайшие месяцы формирование пяти таких бригад, в которых в общей сложности будут 25 батальонов.