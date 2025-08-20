x
20 августа 2025
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 12:32
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Первый батальон резервистов непризывного возраста приступил к выполнению боевой задачи

Резервисты
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 20 августа 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 12:17
Первый батальон резервистов непризывного возраста приступил к выполнению боевой задачи
Michael Giladi/Flash90

1873 батальон, полностью сформированный из резервистов непризывного возраста, вернувшихся на боевую службу, приступил к оперативной службе в округе Биньямин.

Это первый батальон новой 96-й резервной дивизии, которая будет базироваться на резервистах старше 42 лет.

Он сменит резервистские подразделения, действующие на текущий момент в Иудее и Самарии, обеспечивая безопасность района Маккабим, чтобы снизить нагрузку на более молодых резервистов.

На текущий момент в бригаду призвались тысячи резервистов, и цель ЦАХАЛа - завершить в ближайшие месяцы формирование пяти таких бригад, в которых в общей сложности будут 25 батальонов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

"Колесницы Гидеона – 2". ЦАХАЛ: направлены около 60 тысяч повесток резервистам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Генштаб ЦАХАЛа утвердил создание батальона для резервистов от 50 и старше