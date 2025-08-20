"Колесницы Гидеона – 2". ЦАХАЛ: направлены около 60 тысяч повесток резервистам

ЦАХАЛ сообщает, что в рамках подготовки к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона" ("Колесницы Гидеона – 2") утром 20 августа было направлено около 60 тысяч повесток резервистам. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомление о продлении срока действия текущего приказа.

Ранее сообщалось, что министр обороны Исраэль Кац утвердил план наступления Армии обороны Израиля на город Газа, представленный ему начальником Генштаба Эялем Замиром и высшим командованием ЦАХАЛа.

Одобрен план эвакуации жителей города Газа и размещения их в лагерях временного пребывания на юге сектора, "с целью изоляции террористов ХАМАСа – до их полного уничтожения", отмечается в сообщении минобороны Израиля, которое цитирует Ynet.

Параллельно продолжаются переговоры через посредников с целью сделки с ХАМАСом, в рамках которой могут быть достигнуты соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников (обмене на террористов, находящихся в израильских тюрьмах).

Ранее новостная служба N12 сообщала, что вечером 19 августа резервисты начали получать экстренные повестки о призыве ("Цав 8") в рамках подготовки к расширению операции в секторе Газы. Это сообщение поступило в то время, когда министр обороны Исраэль Кац проводил совещание с представителями силовых структур, на котором должен быть одобрен план операции по взятию под контроль города Газа.

Предполагается, что представленный военными и одобренный министром обороны план в четверг, 21 августа, будет представлен на обсуждение и утверждение кабинету министров.

По оценкам оборонного ведомства, для операции в Газе в общей сложности будут призваны около 130 тысяч резервистов и будет продлен срок службы с 70 до 100 дней тех, кто уже находится в армии по повестке.

По данным Ynet, начальник генштаба Эяль Замир заявил политическому руководству, что мобилизация начнется 2 сентября.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что военная операция по захвату города Газа продлится до 2026 года – то есть не менее четырех месяцев.