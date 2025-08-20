x
СМИ: атака террористов на пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе

время публикации: 20 августа 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 12:29
Fuerzas de Defensa de Israel vía AP

В среду, 20 августа, в районе Хан-Юниса большая группа боевиков (не менее 14) атаковала пост ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, сообщает "Кан".

В сообщении сказано, что боевики поднялись на поверхность из туннеля и открыли огонь по военнослужащим из ручных пулеметов и гранатометов. Завязалась перестрелка. Восемь боевиков были убиты. Остальным удалось скрыться, ведется их розыск. В воздух поднята авиация.

Военный обозреватель "Кан" Итай Блюменталь пишет, что атака террористов была предотвращена благодаря действиям бойцов бригады "Кфир" и спецназа "Харув".

Вероятно, боевики планировали не только атаковать пост ЦАХАЛа, но и похитить военнослужащих.

Дорон Кадош, военный обозреватель "Галей ЦАХАЛ", передает: около 9 утра был атакован пост спецназа "Харув", примерно в 10 утра, после интенсивной перестрелки, было объявлено, что "инцидент исчерпан".

Янив Кобович ("Гаарец") сообщает о двух раненных военнослужащих, из которых один - в тяжелом состоянии, Йоав Зейтун (

