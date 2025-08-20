Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 20 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 23-35, на побережье Мертвого моря – 25-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 22-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений.