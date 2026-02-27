СМИ: бизнесмен Аркадий Волож отказался от гражданства РФ

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож отказался от гражданства РФ, сообщает Bloomberg.

У Воложа есть гражданство Израиля, где он живет с 2014 года.

Волож в июне 2022 года попал под европейские санкции. Вскоре после этого он покинул руководящие посты в "Яндексе" и в его дочерних структурах.

В августе 2023 года бизнесмен впервые публично осудил российское вторжение в Украину. Через полгода с него сняли санкции.