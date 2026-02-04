Израильские ученые нашли ген в клетках кожи, который помогает ее иммунной защите

Ученые из Университета Бен-Гуриона раскрыли генетический механизм, объединяющий формирование физического барьера кожи и развитие системы ее иммунной защиты на клеточном уровне.

Хорошо известно, что кожный покров служит щитом организма. Но всегда считалось, что это пассивная защита. Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что кожа не только образует пассивный барьер, но и активно защищает организм на клеточном уровне.

Клетки кожи – кератиноциты, – участвуют в создании среды, необходимой для выживания специализированных иммунных клеток – клеток Лангерганса. Эти иммунные клетки выполняют роль передовых дозорных, первыми реагируя на инфекции. Как показали ученые, ген ZNF750 не только отвечает за структурную целостность кожи, но и регулирует выработку сигнальной молекулы IL-34. Именно этот белок служит жизненно важным сигналом, без которого иммунные клетки просто исчезают из наружного слоя кожи. Эксперименты показали, что при отключении этого гена в клетках кожи иммунные клетки не выживают.

Это открытие объясняет, почему структурные дефекты кожи часто сопровождаются серьезными иммунными сбоями, такими как псориаз или дерматит. Понимание этой связи открывает новые пути в терапии: восстановление сигналов, поддерживающих иммунитет, помогает вернуть коже защитные свойства.

Один из ведущих авторов работы, профессор Рои Газит, подчеркнул значимость обнаруженной взаимосвязи между структурой кожи и ее защитной функцией: "Наша работа показывает, что один и тот же ген может координировать обе функции. Это яркий пример того, как организм объединяет форму и содержание, и объясняет почему нарушение одной части системы может иметь тяжелые последствия для другой". В коже происходит постоянный диалог между структурными и иммунными клетками, и сохранение этого баланса является залогом здоровья организма.