Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя президента РФ

Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Иванов был назначен специальным представителем президента РФ в 2016 году. До этого он занимал пост главы президентской администрации.

Сергей Борисович Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. С 2001 по 2007 год являлся министром обороны, с 14 ноября 2005 по 2008 год – первый заместитель председателя правительства России, с 2008 года – вице-премьер, курирующий транспорт, ОПК, связь, науку и высокие технологии. Занимал пост главы кремлевской администрации с декабря 2011 года – он сменил на этой должности Сергея Нарышкина. В августе 2016-го Путин назначил Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

1 апреля 2001 года, вскоре после назначения Иванова на пост министра обороны, израильский сайт MIGnews опубликовал шуточное сообщение о том, что Сергей Иванов проходил курсы повышения квалификации в Израиле. Спустя годы, когда кандидатура Иванова всерьез рассматривалась в качестве возможного преемника Владимира Путина на посту президента, информация о его "связях с сионистами", со ссылкой на статью 2001 года, неожиданно широко разошлась в антисемитских блогах.