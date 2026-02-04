x
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
последняя новость: 16:21
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Бразильский инфлюэнсер, сторонник иммиграционной политики Трампа, задержан ICE

время публикации: 04 февраля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 16:06
Бразильский инфлюэнсер, сторонник иммиграционной политики Трампа, задержан ICE
Федеральная иммиграционная служба США задержала бразильского инфлюэнсера Жуниора Пену, активно поддерживающего политику американского президента Дональда Трампа в его борьбе с иммигрантами.

Мужчина, настоящее имя которого – Эустакио да Силва Пена Жуниор, был задержан агентами ICE в штате Нью-Джерси и направлен в следственный изолятор в Ньюарке. Издание Brazilian Times цитирует его друга, сообщившего, что Жуниор пропустил судебные слушания по вопросу о его статусе.

У инфлюэнесера 1,3 миллиона подписчиков в Tik-Tok и 500000 подписчиков в Instagram. Он проживает в США с 2009 года и ведет страницу "Реалии США", рассказывающую о жизни в этой стране с точки зрения иммигранта. "Высылки должны опасаться только мошенники", – заявлял он в одном из недавних постов.

