x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 16:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2026
|
04 февраля 2026
|
последняя новость: 16:21
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: целью удара в Газе был командир роты "Нухбы"

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 февраля 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 16:09
ЦАХАЛ: целью удара в Газе был командир роты "Нухбы"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: целью удара в Газе был командир роты "Нухбы"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ сообщил, что на юге сектора Газы был нанесен удар по Билалю Абу Аси, командиру роты "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), который 7 октября 2023 года руководил нападением на кибуц Нир-Оз. По данным военных, впоследствии Абу Аси был причастен к удержанию заложников и тел убитых израильтян на протяжении всей войны и руководил действиями против сил ЦАХАЛа.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что удар по цели был нанесен в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня – 3 февраля на севере сектора был тяжело ранен офицер-резервист из 7-й бригады "Александрони".

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что располагает сведениями о ранениях в результате израильской атаки, полученных мирными жителями сектора Газы, в том числе одного из медиков.

"До и во время атаки были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование средств наблюдения и высокоточного оружия. Армия обороны Израиля сожалеет о любом вреде, причиненном гражданскому населению", – заявляет ЦАХАЛ.

Отметим, что в сообщении ЦАХАЛа не заявлено однозначно, что Билаль Абу Аси ликвидирован.

Ранее источники в Газе сообщали, что в результате этого удара ЦАХАЛа были убиты три человека, в их числе фельдшер Хусейн ас-Самири. Кроме того, утверждается, что в течение последних суток в Газе в результате атак израильских военных были убиты и ранены десятки жителей сектора.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook