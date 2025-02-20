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Израиль

Верховный комиссар ООН по правам человека осудил "отвратительный спектакль" ХАМАСа

Заложники
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 20 февраля 2025 г., 19:06 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 19:06
Верховный комиссар ООН по правам человека осудил "отвратительный спектакль" ХАМАСа
AP Photo/Omar Sanadiki

Верховный комиссар ООН по правам человека австрийский юрист Фолькер Тюрк осудил "отвратительный спектакль", устроенный ХАМАСом при передаче останков четырех израильских заложников "Красному Кресту".

"Согласно международному праву, любая передача останков должна проводиться в соответствии с запретом на жестокое, негуманное и унизительное обращение. Она должна проводиться с уважением к памяти покойных и с уважением к родственникам", – заявил австрийский юрист.

Вечером в среду организация "Красный Крест" призвала ХАМАС не устраивать традиционную "унизительную" церемонию при передаче тел. "Мы должны четко заявить, что любое унизительное обращение во время операции по передаче тел является неприемлемым", – говорилось в заявлении "Красного Креста".

Спектакль, устроенный ХАМАСом при передаче тел заложников, также осудило министерство иностранных дел Германии. "Четыре гроба, выставленные на сцене – это невыносимое зрелище. До самой последней минуты семьи заложников подвергаются террору со стороны ХАМАСа. Наши мысли с ними. Мы надеемся, что скоро они смогут оплакать своих близких и с достоинством похоронить их".

Стефани Халлетт, временная поверенная в делах США в Израиле, выразила возмущение по поводу действий ХАМАСа. Она заявила, что "этот день стал напоминанием о непостижимой жестокости ХАМАСа".

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