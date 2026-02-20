ДТП на 6-й трассе: двое погибших, двое в тяжелом состоянии

В ночь на 20 февраля на 6-й трассе в районе Тайбэ автомобиль на высокой скорости съехал с шоссе в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли двое мужчин примерно 35 лет.

Кроме того, тяжелые травмы получили мужчина и женщина примерно 35 лет. Их доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Обстоятельства этой аварии выясняются.