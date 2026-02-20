Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 20 февраля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Устойчивый северо-восточный ветер. Дымка на востоке страны. Ночью туман на западе Негева и в долинах на юге страны.

В Иерусалиме – 7-21 градусов, в Тель-Авиве – 9-23, в Хайфе – 10-25, в Эйлате – 14-31, в Беэр-Шеве – 6-26, на побережье Мертвого моря – 16-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-22, в Ариэле – 8-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-23, на Голанских высотах – 6-22.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 70-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В субботу-воскресенье – переменная облачность. В понедельник-четверг – дождливо.