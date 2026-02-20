ДТП на севере Израиля, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Днем 20 февраля на 79-й трассе недалеко от развязки Ципори столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, один из них – мужчина около 40 лет – в тяжелом состоянии. Второй в состоянии средней тяжести.

Пострадавшие направлены в больницу РАМБАМ в Хайфе и в Итальянскую больницу в Нацерете.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.