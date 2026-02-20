x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 05:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 05:33
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вооруженное нападение в Петах-Тикве: ранены двое подростков, один в тяжелом состоянии

Мада
Полиция
Петах-Тиква
время публикации: 20 февраля 2026 г., 04:57 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 04:57
Вооруженное нападение в Петах-Тикве: ранены двое подростков, один в тяжелом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 20 февраля в Петах-Тикве на улице Моше Швалб в результате нападения с применением холодного оружия были ранены двое 15-летних подростков.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненые доставлены в больницу "Бейлинсон". Один из них в тяжелом состоянии, второй получил легкое ранение.

Полиция проводит расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook