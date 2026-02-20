Вооруженное нападение в Петах-Тикве: ранены двое подростков, один в тяжелом состоянии
время публикации: 20 февраля 2026 г., 04:57 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 04:57
В ночь на 20 февраля в Петах-Тикве на улице Моше Швалб в результате нападения с применением холодного оружия были ранены двое 15-летних подростков.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненые доставлены в больницу "Бейлинсон". Один из них в тяжелом состоянии, второй получил легкое ранение.
Полиция проводит расследование.