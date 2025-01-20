Обнародованы первые сведения об условиях содержания израильских заложниц в Газе

Корреспонденты телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь и Гили Коэн в вечернем выпуске новостей рассказали о том, что стало известно об условиях содержания в Газе бывших заложниц Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Известно, что боевики несколько раз перевозили заложниц с места на место, часть времени девушки провели в туннелях ХАМАСа. Их не всегда держали вместе, несколько раз их разлучали. Однако большую часть времени они провели в квартире в городе Газа, охраняемой боевиками.

Несколько раз боевики брали с собой заложниц при посещении "гуманитарной зоны", используя их в качестве "живого щита".

Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер часть времени, проведенного в плену, посвятили изучению арабского языка.