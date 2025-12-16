x
Владельцы бизнесов Кирьят-Шмоны протестуют и требуют помощи правительства

16 декабря 2025 г., 12:11
Michael Giladi/Flash90

Владельцы бизнесов в Кирьят-Шмоне вышли утром во вторник на акцию протеста в связи с тяжелым положением в городе после войны. Они перекрыли перекресток на въезде в Кирьят-Шмону, требуя немедленного вмешательства правительства и оказания помощи Кирьят-Шмоне, оказавшейся в глубоком социально-экономическом кризисе после длительной эвакуации жителей.

Как отмечает "Кан", около 30% жителей Кирьят-Шмоны не вернулись в город после войны. Многие планируют покинуть его окончательно, а примерно половина местных бизнесов так и не возобновила работу.

Участники акции протеста требуют введения немедленных мер по спасению города: в частности, они призывают отменить НДС и предоставить государственную поддержку на восстановление и укрепление Кирьят-Шмоны.

Организаторы протеста утверждают, что платят полную "арнону" и за жилье, и за бизнесы, которые почти не работают. "Министры приезжают, фотографируются с нами, как с ручными обезьянками, выкладывают снимки, получают лайки – и на этом все", – заявил один из организаторов акции Нета Охайон.

