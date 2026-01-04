x
04 января 2026
04 января 2026
Израиль

Министр Вассерлауф: "Хизбалла" пытается захватить Кирьят-Шмону с помощью израильских арабов

Хизбалла
Израиль
время публикации: 04 января 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 18:22
Министр Вассерлауф: "Хизбалла" пытается захватить Кирьят-Шмону с помощью израильских арабов
David Cohen/Flash90

В Израиле опасаются, что "Хизбалла" пытается захватить Кирьят-Шмону, поощряя израильских арабов покупать там недвижимость. Об этом в воскресенье, 4 января, на еженедельном заседании правительства заявил министр Ицхак Вассерлауф. Министр при этом сослался на некие "сигналы", полученные ШАБАКом, и призвал разработать программу восстановления города.

Министр финансов Бецалель Смотрич ответил на это, что нужны обоснования национального уровня, чтобы принимать отдельное решение, касающееся только Кирьят-Шмоны. Нетаниягу добавил: “Судя по тому, что он говорит, это уже не внутренняя проблема, а международная”.

Новостная служба "Кан" отмечает, что ШАБАК не опроверг, но и не подтвердил слова министра.

Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн, комментируя слова министра, заявил, что "Хизбалла", разумеется, понимает стратегическое значение города и уникальность его расположения, и была бы рада дестабилизировать его "изнутри и снаружи". При этом Штерн заявил, что "возможно, такие попытки были", но, из того, что ему известно, они не увенчались успехом.

Израиль
