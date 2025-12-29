Бен-Гвир добавит Кирьят-Шмону в список городов, жители которых имеют право на оружие

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Кирьят-Шмона пополнит список городов, жители которых будут иметь право приобрести личное оружие. Это заявление он сделал на выездном заседании фракции "Оцма Иегудит" в Кирьят-Шмоне – не уточнив, впрочем, сроки исполнения этого обещания.

"Мы любим этот город, мы любим его жителей, – заявил Бен-Гвир. – На заседаниях правительства я получаю очень хорошие данные о происходящем на севере. Я верю, что мы сделали очень много хорошего для жителей севера, и важно вернуть всех домой, обнять всех жителей города и поддержать их. И сегодня я прибыл с важными новостями для Кирьят-Шмоны – мы сделаем ее городом, имеющим право на оружие. Это позволит людям защищать себя".

Напомним, в сентябре министерство национальной безопасности включило Кирьят-Гат, Кирьят-Малахи, Ган-Явне, региональный совет Мегидо и Тель-Монд в список населенных пунктов, жители которых смогут получить лицензию на ношение оружия.

За последние месяцы министерство существенно расширило список населенных пунктов, проживание в которых дает право на получение лицензии на оружие, включив в него такие города, как Ашдод, Ашкелон, Тверия, Нагария, Хацор-а-Глилит, Бейт-Шан, Нетивот, Сдерот, Офаким, Модиин.