Израильтяне получили sms-сообщения на английском с предложением работать на Иран

Тысячи израильтян получили подозрительные SMS-сообщения на английском языке, в которых отправители приглашают их работать на иранскую разведку.

"Двери посольств Исламской Республики Иран открыты для вас", "Иранская разведка ищет квалифицированных людей", "Служба разведки Ирана готова сотрудничать с вами. Связаться можно через иранские посольства онлайн", – сообщения с такими и подобными текстами были разосланы на мобильные телефоны множества израильтян в понедельник утром.

Национальная служба кибербезопасности опубликовала предупреждение о том, что "неизвестный источник" разослал гражданам Израиля сообщения при помощи широкой сети рассылок – как это делается при распространении спама. О взломе какой-либо из израильских сетей речь не идет.

В Национальной службе кибербезопасности также отмечают, что это не взлом мобильных телефонов или сетевых аккаунтов пользователей, однако уточняют, что в случае подозрений следует связаться с центром кибербезопасности по телефону 119.