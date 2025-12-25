x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
Израиль

Израильтянин Вадим Куприянов задержан по подозрению в сотрудничестве с иранской разведкой

время публикации: 25 декабря 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 09:22
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) уведомляют о задержании Вадима Куприянова, гражданина Израиля около 40 лет, жителя Ришон ле-Циона, по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности по заданию иранской разведки.

По данным следствия, в рамках контактов с иранскими кураторами Куприянов выполнял фото- и видеосъемку, в том числе вблизи дома бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, а также по просьбе кураторов должен был приобрести автомобильную камеру. Утверждается, что в последние два месяца он снимал объекты в своем городе и в других населенных пунктах и передавал материалы за денежное вознаграждение.

В четверг, 25 декабря, по завершении расследования, против подозреваемого должен быть подан обвинительный акт в окружной суд Лода.

