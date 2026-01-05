"Хеврат Хашмаль" и "Гихон" получили распоряжение отключить объекты UNRWA от энерго и водоснабжения

Министр энергетики Израиля Эли Коэн направил Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и иерусалимской водной корпорации "Гихон" начать процедуру отключения структур организации БАПОР (UNRWA) в Маалот-Дафна и Кфар-Акаб от систем снабжения.

Коэн также поручил компаниям выявить дополнительные объекты UNRWA, такие как клиники и школы, и применить новый закон, одобренный Кнессетом на прошлой неделе.

Напомним, что закон, инициированный депутатами Кнессета Юлией Малиновской и Лимор Сон Ар-Мелех, позволяет немедленно отключать общественные здания UNRWA от коммунальных услуг.