"Хеврат Хашмаль" и "Гихон" получили распоряжение отключить объекты UNRWA от энерго и водоснабжения
время публикации: 05 января 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 20:51
Министр энергетики Израиля Эли Коэн направил Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и иерусалимской водной корпорации "Гихон" начать процедуру отключения структур организации БАПОР (UNRWA) в Маалот-Дафна и Кфар-Акаб от систем снабжения.
Коэн также поручил компаниям выявить дополнительные объекты UNRWA, такие как клиники и школы, и применить новый закон, одобренный Кнессетом на прошлой неделе.
Напомним, что закон, инициированный депутатами Кнессета Юлией Малиновской и Лимор Сон Ар-Мелех, позволяет немедленно отключать общественные здания UNRWA от коммунальных услуг.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026