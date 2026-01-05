x
05 января 2026
|
последняя новость: 20:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 20:51
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Хеврат Хашмаль" и "Гихон" получили распоряжение отключить объекты UNRWA от энерго и водоснабжения

Энергия
Инфраструктура
Иерусалим
UNRWA
время публикации: 05 января 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 20:51
"Хеврат Хашмаль" и "Гихон" получили распоряжение отключить UNRWA
Arie Leib Abrams/Flash90

Министр энергетики Израиля Эли Коэн направил Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и иерусалимской водной корпорации "Гихон" начать процедуру отключения структур организации БАПОР (UNRWA) в Маалот-Дафна и Кфар-Акаб от систем снабжения.

Коэн также поручил компаниям выявить дополнительные объекты UNRWA, такие как клиники и школы, и применить новый закон, одобренный Кнессетом на прошлой неделе.

Напомним, что закон, инициированный депутатами Кнессета Юлией Малиновской и Лимор Сон Ар-Мелех, позволяет немедленно отключать общественные здания UNRWA от коммунальных услуг.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

Генсек ООН осудил решение Израиля запретить работу НПО в ПА и Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2025

Второй закон UNRWA принят большинством голосов: объектам агентства отключат воду, свет и связь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2025

Комиссия по иностранным делам и обороне утвердила закон ограничения деятельности UNRWA