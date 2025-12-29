Второй закон UNRWA принят большинством голосов: объектам агентства отключат воду, свет и связь

На пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтениях закон об ограничении деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA на территории Израиля – речь идет о дополняющей закон о запрете деятельности агентства в Израиле инициативе.

За закон, в соответствии с которым запрещается поставка электроэнергии и воды на объекты недвижимости, зарегистрированные на UNRWA, проголосовали 59 депутатов, против выступили семеро. Закон также предоставит государству полномочия по изъятию права пользования земельными участками в Израиле, которые использовались агентством в ряде комплексов, в течение 30 дней.

В соответствии с этим законам, объектам, находящимся во владении UNRWA, будет запрещено пользоваться банковскими и платежными услугами, у них будет отключена связь, предусмотрена полная отмена иммунитетов от судебных исков и налоговых льгот.

Речь идет о правительственном законопроекте, к которому присоединены аналогичные инициативы депутатов Лимор Сон Ар-Мелех и Юлии Малиновской.