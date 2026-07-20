Две смертельные аварии за ночь: в Негеве и в центре Израиля

В ночь на 20 июля на юге и в центре Израиля произошли две смертельные аварии: погибли мужчина примерно 40 лет и 19-летний юноша. Полиция выясняет обстоятельства этих происшествий.

На 25-м шоссе около перекрестка А-Наси, к западу от Беэр-Шевы (Негев) автомобиль насмерть сбил мужчину примерно 40 лет. Водитель получил легкие травмы, его доставили в больницу "Сорока".

На 20-м шоссе около развязки Глилот Мизрах столкнулись несколько автомобилей. На месте происшествия была констатирована смерть 19-летнего юноши. Мужчина примерно 20 лет доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, еще два человека (26 и 28 лет) госпитализированы в состоянии средней тяжести.