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Израиль

21 июля в районе пляжа Зиким пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 20 июля 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 19:24
21 июля в районе пляжа Зиким пройдут учения ЦАХАЛа
Ayal Margolin/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во вторник, 21 июля, в районе пляжа Зиким пройдут военные учения.

В районе будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности и военной техники, катеров ВМС, могут быть слышны взрывы.

В сообщении отмечается, что речь идет о плановых учениях. В случае реальной угрозы население будет об этом проинформировано.

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