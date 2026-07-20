21 июля в районе пляжа Зиким пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во вторник, 21 июля, в районе пляжа Зиким пройдут военные учения.

В районе будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности и военной техники, катеров ВМС, могут быть слышны взрывы.

В сообщении отмечается, что речь идет о плановых учениях. В случае реальной угрозы население будет об этом проинформировано.