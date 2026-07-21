OpenAI планирует открытие филиала в Израиле и нанимает сотрудников

Пионер искусственного интеллекта корпорация OpenAI рассматривает возможность создания деятельности в Израиле и уже наняла руководителя, сообщает "Калькалист".

Согласно изданию, израильское отделение будет формировать топ-менеджер, которого OpenAI переманила у Amazon. На первом этапе речь идет не о центре исследований и разработок, а именно о деятельности по развитию бизнеса, главная цель которой – наладить рабочие связи с местным хай-тек сектором.

К концу месяца OpenAI планирует провести в Израиле мероприятие для стартапов совместно с AWS, на котором будут представлены ее услуги для корпоративного рынка.

Одновременно на сайте вакансий OpenAI сегодня можно найти открытую позицию по работе с клиентами из сектора высоких технологий в Израиле. Хотя формально указано, что вакансия находится в Париже, на практике речь идет о менеджерах, которые будут базироваться в Израиле и подчиняться европейским офисам компании.

Такая модель расширения типична для OpenAI. Компания чаще всего начинает не с центра разработки, а с деятельности по маркетингу и развитию бизнеса, и только затем расширяется до найма инженеров.

Сегодня у OpenAI есть только два центра разработки за пределами США – в Лондоне и в Цюрихе, который превратился в значимый ИИ-хаб благодаря своим академическим учреждениям.