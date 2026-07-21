ВОЗ обновила рекомендации по снижению риска деменции

Всемирная организация здравоохранения впервые с 2019 года обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ВОЗ, до 45% риска развития деменции связано с факторами, на которые можно повлиять, включая курение, злоупотребление алкоголем, социальную изоляцию, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет.

В новые рекомендации впервые включено снижение воздействия загрязненного воздуха. ВОЗ также советует поддерживать физическую активность, придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты как часть мер по уменьшению риска деменции.

При этом организация не рекомендует принимать витамины B и E, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы исключительно для профилактики деменции, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, убедительных доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут перевешивать потенциальный результат.

В мире с деменцией живут более 57 млн человек, ежегодно заболевание диагностируют еще почти у 10 млн. Болезнь Альцгеймера является причиной 60-70% случаев деменции. Полностью излечивающего лечения пока не существует, однако коррекция факторов риска может отсрочить развитие заболевания или снизить вероятность его возникновения.