У перекрестка Плугот столкнулись автомобиль и мотоцикл, пострадали три человека
время публикации: 20 июля 2026 г., 19:55 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 19:58
В центр "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на 35-й трассе возле перекрестка Плугот.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. 23-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и был эвакуирован в тяжелом состоянии, двое пассажиров автомобиля травмированы легко.