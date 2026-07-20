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Израиль

У перекрестка Плугот столкнулись автомобиль и мотоцикл, пострадали три человека

Мада
ДТП
время публикации: 20 июля 2026 г., 19:55 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 19:58
У перекрестка Плугот столкнулись автомобиль и мотоцикл, пострадали три человека
Пресс-служба "Коах Ацала"

В центр "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на 35-й трассе возле перекрестка Плугот.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. 23-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и был эвакуирован в тяжелом состоянии, двое пассажиров автомобиля травмированы легко.

Израиль
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