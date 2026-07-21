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Израиль

В "Ликуде" отменено голосование по регламенту праймериз и квотам Нетаниягу

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 21 июля 2026 г., 08:12 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 08:18
В "Ликуде" отменено голосование по регламенту праймериз и квотам Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

Голосование в Центре "Ликуда" по регламенту внутрипартийных выборов и предложению премьер-министра Биньямина Нетаниягу о резервировании мест в предвыборном списке отменено из-за судебных исков. Ранее окружной суд в Лоде издал временный запрет на проведение голосования до рассмотрения альтернативного предложения.

Предложение Биньямина Нетаниягу и председателя Центра "Ликуда" Хаима Каца предусматривало предоставление лидеру партии нескольких персональных квот в списке кандидатов в Кнессет, а также утверждение нового регламента праймериз. Противники инициативы потребовали, чтобы членам партии дали возможность проголосовать и по конкурирующему варианту.

Источники в "Ликуде" говорят, что последовательные отсрочки и отмены могут сыграть на руку Нетаниягу и приблизить полный отказ от праймериз, пишет на сайте Ynet политический обозреватель Юваль Карни.

Ранее премьер-министр заявлял, что при невозможности провести внутрипартийное голосование из-за ситуации в сфере безопасности список может быть сформирован специальной распределительной комиссией.

Израиль
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