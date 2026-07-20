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Израиль

Житель Рамат-Гана обнаружил в своей кровати голого мужчину, который был уверен, что он у себя дома

Полиция
Рамат-Ган
Психиатрия
время публикации: 20 июля 2026 г., 18:35 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 18:46
Житель Рамат-Гана обнаружил в своей кровати голого мужчину, который был уверен, что он у себя дома
Danny Maron/FLASH90

Житель Рамат-Гана Эли Доматов, вернувшись с работы домой, обнаружил в своей кровати обнаженного незнакомца. Об этом сообщает сайт "Мако".

По словам хозяина квартиры, незнакомец до его прихода успел поесть, погрызть семечки и воспользоваться туалетом. При этом незнакомец утверждал, что он у себя дома и требовал от Доматова уйти.

Вызванные хозяином квартиры полицейские вывели незнакомца из квартиры, набросив на него одеяло. Мужчина отправлен на медицинское освидетельствование.

В полиции полагают, что мужчина страдает психическим расстройством. Возможно, он самовольно покинул медицинское учреждение.

Как мужчина проник в квартиру, пока неизвестно.

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