"Торт с петлей" на юбилее Бен-Гвира вызвал полемику в соцсетях

Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стало празднование в Эмуниме 50-летия Итамара Бен-Гвира, министра национальной безопасности Израиля и лидера крайне правой партии "Оцма Йегудит". Особое внимание вызвал торт, подаренный юбиляру, с изображением "золотой петли", символизирующей борьбу за смертную казнь террористам-убийцам.

Cреди гостей были министры, депутаты, высокопоставленные полицейские и родственники Бен-Гвира.

Торт с "золотой петлей" и надписью "Иногда мечты сбываются" был продемонстрирован Айялой Бен-Гвир, супругой министра.

Сторонники Бен-Гвира приветствовали символику, а его критики назвали ее опасной и осудили присутствие на празднике высокопоставленных представителей полиции. Отметим, что среди тех, кто негативно воспринял "торт с петлей", были комментаторы разных политических взглядов.

50 лет Итамару Бен-Гвиру исполнится 6 мая. Но по еврейскому календарю его юбилей отмечался на несколько дней раньше.

Вечером 30 марта 2026 года на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов. На сайте Newsru.co.il были представлены ключевые пункты этого закона и проведен опрос. 68% участников опроса заявили, что однозначно поддерживают принятый закон. 11% однозначно не поддерживают. 18% выбрали ответ: "В принятом виде не поддерживаю, хотя считаю, что террористов-убийц в особых случаях следует казнить". Почти тот же вопрос был задан в другой форме: "Если бы вы принимали участие в голосовании по этому закону в Кнессете 30.03.2026, то как проголосовали бы?" 73% заявили, что проголосовали бы "за", 20% – "против", 7% – "воздержались". 43% респондентов считают, что принятый закон о смертной казни для террористов-убийц будет применяться на практике. 31% полагают – что не будет. 56% верят, что в случае применения на практике такой закон приведет к сокращению терактов. 36% полагают – что не приведет. 46% считают, что этот закон – в большей степени забота о безопасности граждан, чем политика. 43% говорят, что это – "политика и предвыборный пиар". Несмотря на подавляющую поддержку самого закона, большинство опрошенных – 56% – сочли неуместным празднование с шампанским Бен-Гвиром и его единомышленниками принятия закона в Кнессете. 38% заявили: "Не вижу с этим проблем".