Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 20 июня, на большей части территории страны ожидается повышение температуры; ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 20-30, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 18-34, на побережье Мертвого моря – 25-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-28, в Ариэле – 18-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 17-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье – повышение температуры.