Тревога на израильско-ливанской границе: вражеский беспилотник

Воздушная тревога сработала в 12:10 в населенных пунктах Довев и Матат у границы с Ливаном, предположительно, в сторону Израиля запущен ударный беспилотник.

В 12:14 тревога в связи с проникновением БПЛА прозвучала в соседних населенных пунктах.

В 12:22 на линии противостояния сработала ракетная тревога.

В 12:33 ракетная тревога сработала в населенных пунктах Ифтах и Рамот Нафтали.