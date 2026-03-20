x
20 марта 2026
20 марта 2026
20 марта 2026
последняя новость: 09:42
20 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Резервист, обслуживавший "Железный купол", обвинен в выполнении заданий для Ирана

время публикации: 20 марта 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 09:43
Резервист, обслуживавший "Железный купол", обвинен в выполнении заданий для Ирана
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о задержании 26-летнего жителя Иерусалима Раза Коэна, подозреваемого в совершении преступлений против безопасности государства в интересах Ирана. Согласно сообщению правоохранительных органов, Коэн проходил резервистскую службу в системе ПРО "Железный купол".

Расследование показало, что в течение нескольких месяцев подозреваемый поддерживал связь с иранскими разведывательными структурами. По данным следствия, по их указанию он должен был выполнять различные задания, связанные с безопасностью, в том числе передавать чувствительную информацию, к которой получил доступ во время военной службы.

Как утверждают следователи, подозреваемый знал, что контактирует именно с иранскими агентами, и получал за это денежное вознаграждение.

Имя обвиняемого было опубликовано в день подачи обвинительного заключения.

Отметим, что это не первый случай, когда иранская разведка вербовала израильских резервистов, обслуживавших систему ПРО.

