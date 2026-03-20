Около кибуца Ницаним травмированы двое юношей, ехавших на электровелосипеде

В ночь на 20 марта на дороге 3633 недалеко от кибуца Ницаним двое юношей, 18 и 16 лет, получили серьезные травмы после того, как врезались на электровелосипеде в бетонное заграждение.

Пострадавшие направлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Один из них в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".