Внимание, розыск: пропал 51-летний Александр Шевцов из Нетании
время публикации: 20 мая 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 15:58
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 51-летнего Александра Шевцова, жителя Нетании. В последний раз его видели утром 7 мая в Хадере. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.74, худощавый, каштановые волосы, носит бороду, светло-карие глаза.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 09-8664444.