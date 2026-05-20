Внимание, розыск: пропал 51-летний Александр Шевцов из Нетании

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 51-летнего Александра Шевцова, жителя Нетании. В последний раз его видели утром 7 мая в Хадере. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.74, худощавый, каштановые волосы, носит бороду, светло-карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 09-8664444.