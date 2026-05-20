Ближний Восток

КСИР пригрозил, что война не ограничится Ближним Востоком

США
Иран
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 20 мая 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:09
КСИР пригрозил, что война не ограничится Ближним Востоком
AP Photo/Vahid Salemi

Корпус стражей исламской революции выступил 20 мая с заявлением, согласно которому возобновление ударов по Ирану может привести к тому, что война выйдет за пределы Ближневосточного региона.

Согласно заявлению, в ходе военного противостояния с США и Израилем Иран задействовал далеко не весь свой потенциал. "Мы нанесем сокрушительные удары там, где враги даже не ожидают", – говорится в нем.

О том, что Иран готов к ударам по американским интересам за пределами региона, заявил и член президиума иранского парламента Алиреза Салими. "Если враги начнут войну, она будет продолжаться, пока агрессор не капитулирует", – сказал он.

Тем временем, в Тегеран во второй раз за последние дни прибывает министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. Пакистан выступает посредником между Ираном и США в попытках урегулировать ближневосточный кризис.

